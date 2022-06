டிடிவியுடன் கைகோர்க்கும் ஓபிஎஸ்? தூதாக பறந்த வைத்தி! ஜூலை 11 நினைத்தது நடக்குமா? ஏக்கத்தில் இபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு அறிவித்தது போல ஜூலை 11-ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு நடக்காது எனவும் தற்போது அதிமுகவில் பொதுக்குழுவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இதற்கு எதிராக நடந்த அராஜகங்கள் காரணமாக ஒபிஎஸ்ஸிங் செல்வாக்கு தொண்டர்கள் பொதுமக்கள் மத்தியில் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளருமான வைத்திலிங்கம் கூறியுள்ளார்.

பரபரப்புகள் பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் ஹாலிவுட் படங்களுக்கு டஃப் கொடுக்கும் வகையில் அதிமுக விவகாரம் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக தமிழக ஊடகங்கள் மத்தியிலும் மக்கள் மத்தியிலும் பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது.

ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணம்: 'அந்த மேட்டர் இல்ல’ 3 மாவட்டங்களுக்கு.. தள்ளிப்போனதை கையில் எடுத்த முதல்வர்!

நாங்கள் தான் தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சிகள் என பாஜக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தங்களுக்குள் சண்டை போட்டு வந்த நிலையில் நாங்கள் இருக்கும் வரை நாங்கள் தான் பேசுபொருள் என்பதை நிரூபிப்பது போலவே அனைத்து ஊடகங்களிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் அதிமுக தொடர்பான செய்திகளை ஆக்கிரமித்து இருப்பதை கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது.

English summary

Vaithilingam, a supporter of AIADMK coordinator Panneer Selvam, has said that the AIADMK general meeting will not be held on July 11 as announced by Edappadi Palanisamy party.