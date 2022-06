அராஜகமா..நீங்க பார்த்தீங்களா? கடுகடு வளர்மதி! 1972க்கு பிறகு இப்போதான் நடந்துருக்கு! நேரடி அட்டாக்

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் அராஜகம் நடைபெறுவதாக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ட்விட்டரில் குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில் அராஜகம் செய்தது யார் என்பது மக்களுக்கு தெரியும் என்றும் ஒற்றை தலைமை வேண்டும் என தொண்டர்கள் நேரில் வந்து ஆதரவு அளிப்பது எப்படி அராஜகம் ஆகும் என முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நாளை சென்னை வானகரம் ஸ்ரீவாரி திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற உள்ள நிலையில், ஒற்றைத் தலைமை வேண்டி ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு ஆதரவாக ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர்கள் எடப்பாடிக்கு ஆதரவாய் மாறியது.

5 நாட்கள் ஊடகங்களை சந்திக்காமல் அமைதி காத்து வந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி பின்னர்தான் தனது உண்மை முகத்தை காட்ட தொடங்கினார்.

அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு.. ஓபிஎஸ் ஏமாற்றம்

English summary

Co-ordinator O Panneerselvam has accused the AIADMK of creating anarchy on Twitter. The former minister for valarmathi has retorted that the people know who created the anarchy and how it is anarchic for volunteers to come in person and support a single leadership.