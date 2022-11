பாஜக இங்கு வாலாட்டினால் ஒட்ட “நறுக்கப்படும்” யார் செய்றாங்களோ இல்லையோ நாங்க செய்வோம்! திருமா சுளீர்!

Chennai

சென்னை : தமிழ்நாட்டிலும் பாஜக வாலாட்டுகிறது, தமிழ்நாட்டில் வாலாட்டினால் ஒட்ட நறுக்கப்படும், மற்ற கட்சிகள் செய்கிறதோ இல்லையோ அதனை விடுதலை சிறுத்தைகள் கண்டிப்பாக செய்யும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

சனாதனத்தை தூக்கிப்பிடிக்கும் ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸை அம்பலப்படுத்தும் முயற்சியாக நவம்பர் 6-ஆம் தேதி மாநிலம் முழுவதும் 1 லட்சம் மனுஸ்மிருதி புத்தகங்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்றும் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

இந்திய ரூபாய் சரிவுக்கு மோடி அரசின் தவறான அரசியல் பொருளாதார கொள்கையே காரணம் என்றும் கார்ப்பரேட் மற்றும் சனாதனம் ஆகிய இரண்டும் தான் மோடி அரசின் கொள்கை என்றும் திருமாவளவன் விமர்சனம் செய்தார்.

மாநிலங்களின் உரிமைகளை பறிக்கும் மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து நவம்பர் 1ஆம் தேதி விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என திருமாவளவன் அறிவித்திருந்தார்.

'சபலப் புத்தி' பெண்கள் என இழிவுபடுத்தும் மனுஸ்மிருதி- 1 லட்சம் பிரதி அச்சடித்து விநியோகம்: திருமாவளவன்

VCK leader Thirumavalavan has said that, If BJP wags its tail It will be chopped in Tamil Nadu, whether other parties do it or not, We will definitely do it.