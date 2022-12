டி.என்.பி.எஸ்.சி. நடவடிக்கைகளால் வேலையில்லாதோர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்! எச்சரிக்கும் திருமாவளவன்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: டி.என்.பி.எஸ்.சி.யின் நடவடிக்கைகள், அரசுத் தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்யும் போட்டித் தேர்வர்களை அதிலிருந்து விலகிச் செல்ல வழிவகுக்கும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எச்சரித்துள்ளர்.

மேலும், வேலையில்லாதோர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறும் அவர் குரூப் 4 தேர்வை 2023ஆம் ஆண்டுக்குள் நடத்த வேண்டும் என முதல்வருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பான திருமாவளவனின் பதிவு வருமாறு;

English summary

Thirumavalavan has warned that the actions of TNPSC will lead competitive aspirants preparing for government exams to deviate from it.