நாங்களும் மேயர் சீட் கேட்டோம் ஆனால்.. புள்ளி வைத்து பேசிய திருமாவளவன்.. என்ன சொன்னது திமுக ?

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் மேயர், துணை மேயர் உள்ளிட்ட பதவிகளை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கும் ஒதுக்க வேண்டுமென திமுகவுக்கு திருமாவளவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாகவும், கவனத்தில் கொண்டு தேர்தலுக்கு பிறகு முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

தமிழகத்தில் கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கும் திமுகவிடம் காங்கிரஸ் கட்சி மேயர் சீட்டு கேட்டு வரும் நிலையில், நேற்று விசிக சார்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. அதில் விசிக மேயர் சீட்டு கேட்கவில்லை எனவும், போதுமான சீட்டுகளை ஒதுக்க வேண்டுமென பொதுவாக கோரிக்கை வைக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.

English summary

According to reports Thirumavalavan has requested the DMK to allocate the posts of mayor and deputy mayor in the urban local government elections to the vck ​and Chief Minister Stalin has said that a decision can be taken after the election