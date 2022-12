தமிழகத்தில் வட மாநிலத்தவர்கள் அட்டூழியம்! கட்டுப்படுத்த -கண்காணிக்க தனித்துறை தேவை! -வேல்முருகன்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வடமாநிலக் கொள்ளையர்கள் அடுத்தடுத்து நடத்திவரும் கொலை மற்றும் கொள்ளை நிகழ்வுகள் மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகவும் அவர்களை கட்டுப்படுத்தவும், கண்காணிக்கவும் தனித்துறை தேவை எனவும் வேல்முருகன் வலியுறுத்திள்ளார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவியுள்ள வடமாநிலத்தவர்களை, மாவட்ட வாரியாக கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக வேல்முருகன் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

என்.எல்.சி.யில் இதே வேலையா போச்சு! அதிகாரிகளை சும்மா விடக்கூடாது! வேல்முருகன் ஆதங்கம்!

English summary

Velmurugan has said that the series of murders and robberies being carried out by northern states labourers in Tamil Nadu has created fear among the people.