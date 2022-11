அதி கனமழை..திருவள்ளூருக்கு ரெட் அலர்ட்.. பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதி கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக திருவள்ளூர் மாவட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளைய தினம் விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். தமிழகத்தில் நாளை திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் ரெட் அலர்ட் விடுத்துள்ளது.

வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், நேற்று வங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளை ஒட்டி நிலவுகிறது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் சற்றே வலுப்பெற்று தமிழகம், புதுவை கடற்கரையை நோக்கி 10-12 தேதிகளில் நகரக்கூடும்.

இதன் காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, இராமநாதபுரம் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது.

வெளுத்தெடுக்கப்போகும் அதி கனமழை.. விடுக்கப்பட்ட ஆரஞ்ச் அலர்ட்.. 5 நாட்களுக்கு கவனம்.. எங்கெல்லாம்?

English summary

The district collector has ordered to declare holiday for schools and colleges in Tiruvallur district due to heavy rain warning. The Chennai Meteorological Department has issued a red alert that there is a possibility of very heavy rains in the districts of Thiruvallur and Kanchipuram tomorrow in Tamil Nadu.