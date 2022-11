வெளுத்தெடுக்கப்போகும் அதி கனமழை.. விடுக்கப்பட்ட ஆரஞ்ச் அலர்ட்.. 5 நாட்களுக்கு கவனம்.. எங்கெல்லாம்?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் நாளை முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. சென்னையில் நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், நேற்று வங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளை ஒட்டி நிலவுகிறது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் சற்றே வலுப்பெற்று தமிழகம், புதுவை கடற்கரையை நோக்கி 10-12 தேதிகளில் நகரக்கூடும்.

இதன் காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

சென்னை உட்பட 14 மாவட்டங்கள்.. கொட்டித்தீர்க்க போகும் கனமழை.. எச்சரிக்கும் வானிலை மையம்!

