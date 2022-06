பிரேமலதாவுக்கு ப்ரொமோஷன்.. “அவருக்கு முக்கிய பொறுப்பு” அதிரடி மாற்றங்களுக்கு தயாராகி வரும் தேமுதிக!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கோயம்பேட்டில் உள்ள தே.மு.தி.க தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

தே.மு.தி.கவிற்கு தற்போது ஒரு எம்.எல்.ஏ கூட இல்லாத நிலையில், கட்சியை மீண்டும் தூக்கி நிறுத்த பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.

விஜயகாந்த்தின் மகன் விஜய பிரபாகரனுக்கு முக்கிய பொறுப்பை அளிக்கவும், பிரேமலதா விஜயகாந்த்தை செயல் தலைவர் ஆக்கவும் பல மாவட்ட செயலாளர்கள் வலியுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

கசப்பு மறந்து கையை பிடித்த அன்புமணி.. விஜயகாந்த் வீட்டில் உருக்கம்! சிரித்தபடியே பார்த்த பிரேமலதா!

English summary

DMDK district secretaries are said to have urged Vijayakanth's son Vijaya Prabhakaran to be given key posting and Premalatha Vijayakanth to be made as active president.