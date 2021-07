'விஜயகார்த்திகேயன் ஐஏஎஸ்'.. ஒரு சிறந்த 'மீம் கியேட்டர்' ஐ இவ்வளவு நாளா மிஸ் பண்ணிட்டோமே.. செம்ம!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : விஜயகார்த்திகேயன் ஐஏஎஸ் பக்ரீத் பண்டிகை தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் மீம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. பாய்ஸ் படத்தில் சாமியார் வேடத்தில் வரும் செந்தில் படத்தை வைத்து மீம் அனுப்பி உள்ளார். இதை வெகுவாக ரசித்த நெட்டிசன்கள் அவருக்கு பக்ரீத் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர்.

அன்பையும் தியாகத்தையும் வெளிக்காட்டும் விழா பக்ரீத். இஸ்லாமியர்களின் மிக முக்கியமான பண்டிகைகளில் பக்ரீத் திருநாளும் ஒன்று. இறைவனின் தூதரான இப்ராகீம் நபிகளார் தனது மகன் நபி இஸ்மாயிலுக்கு பதிலாக ஆட்டை பலி கொடுத்ததை நினைவு கூறும் வகையிலும், அவரின் தியாகத்தை போற்றும் வகையில் ஈகை திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது.

ஷாக்..! பக்ரீத்துக்கு முந்தைய நாள்.. திடீர் குண்டு வெடிப்பு - 8 பெண்கள், 7 குழந்தைகள் என 35 பேர் பலி

பலி தருதல் என்ற இஸ்லாமிய கடமைகளில் ஒன்றை நிறைவேற்றும் வகையில் இன்று அசைவ உணவுகளை சமைத்து பலருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்து இஸ்லாமியர்கள் இந்த விழாவை கொண்டாடுவார்கள். இந்த விழா ஹஜ் பெருநாள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.

English summary

'Vijayakarthikeyan IAS' meme posted on Bakreed festival is going viral on social media. Senthil, who plays the role of a priest in the movie Boys, has sent a meme with the picture. Netizens who enjoyed this greatly wishes vijayakarthikeyan ias on Bakrid.