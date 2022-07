பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை அதிகரிப்பு.. உலக அரங்கில் இந்தியாவுக்கு தலைகுனிவு.. கே.எஸ்.அழகிரி!

Chennai

சென்னை: பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை பாஜக ஆட்சியில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாகவும், பாலின சமத்துவம் இல்லாததால் பெண்களின் வளர்ச்சிக்கு பாஜக முட்டுக்கட்டையாக இருப்பதாக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

உலக பொருளாதார மன்றமானது 2022ம் ஆண்டு பாலின சமத்துவ இடைவெளி குறித்த அறிக்கையை ஜெனீவாவில் வெளியிட்டது. இந்த அறிக்கையின்படி, உலகிலேயே ஆண், பெண் சமத்துவம் இருப்பதில் ஐஸ்லாந்து தொடர்ந்து முதல் இடத்தில் உள்ளது. பின்லாந்து, நார்வே, நியூசிலாந்து மற்றும் ஸ்வீடன் நாடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. இதில் இந்தியாவிற்கு 135வது இடம் கிடைத்துள்ளது. இந்தியாவிற்கு பின் சுமார் 11 நாடுகள் மட்டுமே பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தியாவிற்கும் கீழான தரவரிசையில் ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான், காங்கோ, ஈரான் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன.

English summary

Tamil Nadu Congress President KS Azhagiri has said that violence against women is continuously increasing under the BJP regime and that BJP is hindering the development of women due to lack of gender equality.