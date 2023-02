எங்கள் தரப்பில் வேட்பாளர் தயார்.. பாஜக நிலைப்பாட்டுக்கு காத்திருக்கிறோம்..ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி!

ஓபிஎஸ் தரப்பில் போட்டியிட வேட்பாளர் தயாராக இருக்கிறார் என்று புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் நிலைப்பாட்டுக்காக தாங்கள் காத்திருப்பதாக ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆதரவாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார். அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் தென்னரசு வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தங்கள் தரப்பிலும் வேட்பாளர் தயாராக இருப்பதாக புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ-வாக இருந்த திருமகன் ஈவெரா மாரடைப்பு காரணமாக கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் காலமானார். இதனைத் தொடர்ந்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரும் பிப்ரவரி 27ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடக்க உள்ள நிலையில், வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் திமுக கூட்டணி சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

O Panneer Selvam supporter Pugazhendi has said that they are waiting for BJP's stand in the Erode East by-election. AIADMK's Edappadi Palaniswami has been announced as the candidate for Southern state, Pugazhendi has said that their candidate is also ready.