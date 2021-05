கொரோனா அதிகமாக பரவிவிட்டது.. பக்கத்து வீட்டுக்காரரிடம் பேசும்போதும் மாஸ்க் போடுங்க- டாக்டர் பிரகாஷ்

Chennai

சென்னை: பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களிடம் பேசும்போது கூட மாஸ்க் அணிவதுதான், கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த ஒரே வழி என்று டாக்டர் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

அக்கம் பக்கத்தில் பேசினால் கூட Mask போடுங்க.. 6 அடி இடைவெளியை கடைபிடிங்க.. Dr Prakash

டாக்டர் பிரகாஷ் இதுபற்றி "ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு" அளித்த சிறப்பு பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது: மாஸ்க் போடுங்கள், சமூக இடைவெளியை கடைபிடியுங்கள் என்று கூறுபவர்களை பைத்தியக்காரர்கள் போல இந்த சமூகம் பார்க்கிறது.

கடந்த 10 வருடங்களாக பல்வேறு நோய்களுக்கு நான் சிகிச்சை அளித்துள்ளேன். ஆனால், கடந்த 10 நாட்களாக நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும்போது உதவி செய்ய முடியாத நிலைமையில் கையறு நிலையில் இருப்பதாக உணர்கிறேன். எனவேதான் சில விஷயங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.

Wear mask even when you are speaking with relatives and neighbours, this is the only way to eradicate coronavirus, says doctor Prakash .