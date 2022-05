வணக்கம்! வாங்க மோடி.. காவி பலூன் பறக்க விட தயாரான பாஜக - தடை விதித்த காவல்துறை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிரதமர் மோடியை வரவேற்று சென்னையில் பாஜக சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த வணக்கம் மோடி வாங்க மோடி என்ற வாசகங்கள் எழுதிய பலூன் பறக்கவிடும் நிகழ்ச்சிக்கு காவல்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.

மத்திய அரசு துறைகள் சார்பில் சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் இன்று பிரமாண்ட விழா நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை வருகிறார். பிரதமர் மோடி வருகையை முன்னிட்டு சென்னையில் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக சென்னையில் டிரோன்கள், ஆளில்லா விமானங்கள் பறப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சென்னை வருகை.. என்னென்ன நலத்திட்டங்கள்?.. தமிழக பாஜக பெருமிதம்!

English summary

Modi Visit Chennai: (மோடி சென்னை வருகை பாஜக பலூன் வரவேற்பு) Police have banned a balloon-flying event organized in Chennai on behalf of the BJP to welcome Prime Minister Modi with the slogan Vanga Modi and Vanakkam Modi.