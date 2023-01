உருட்டு கட்டையை எடுத்து ஒரே அடி.. ஓடும் ரயிலில் இருந்து விழுந்த பயணி தலை சிதறி பலி! சென்னையில் ஷாக்

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: சென்னையில் 'காக்கா முட்டை' திரைப்பட பாணியில் ரயில் படிக்கட்டில் அமர்ந்து பயணம் செய்த நபரை இளைஞர்கள் சிலர் கம்பால் தாக்கியதில் அவர் கீழே விழுந்து தலை சிதறி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரயில்களில் ஜன்னல் அல்லது படிக்கட்டு அருகே அமர்ந்து செல்லும் பயணிகளிடம் செல்போன் திருடும் சம்பவங்களும், அதனால் சில நேரங்களில் இதுபோன்ற அசம்பாவிதங்களும் ஏற்படுவது வாடிக்கையாகி உள்ளது.

மேலும், இளைஞர்கள் சிலர் அங்குக் கஞ்சா போதையில் சுற்றி வருவதால் ரயில் பயணிகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் பொதுமக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

In Chennai, a man from westbengal fell from the train and died after he was attacked by some men with stick in order to snatch cellphone.