எடப்பாடி போட்ட ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர்.. ஆட்டையை கலைத்த சண்முகம்! மெயினே அவர் தானாமே! டி.ஜெ பொய் சொன்னாரா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் ஓபிஎஸ் பற்றி நாங்கள் ஒன்றும் பேசவில்லை என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பிரஸ் மீட்டில் கூறினார். ஆனால், இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி உட்பட பலரும் ஓபிஎஸ் பற்றிப் பேசியதாகவும், ஓபிஎஸ்ஸை மையப்படுத்தி காரசார விவாதம் நடைபெற்றதாகவும் அதிமுக வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஓபிஎஸ் பற்றி ஈபிஎஸ் அணி நிர்வாகிகள் பலரும் பேசிய நிலையில், இறுதியாகப் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமியும், ஓபிஎஸ் திமுகவின் பி டீம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், ஓபிஎஸ் பற்றி தரக்குறைவாக யாரும் விமர்சிக்கக்கூடாது என்றும் கண்டிப்போடு தெரிவித்திருக்கிறார் ஈபிஎஸ்.

கடந்த 6 மாதங்களாகவே, இரு தரப்பினரும், மாற்றி மாற்றி கடுமையான வார்த்தைகளால் சீண்டிக்கொண்ட நிலையில், ஓபிஎஸ் பற்றி யாரும் தரக்குறைவாகப் பேசக்கூடாது என்று எடப்பாடி தனது அணியினருக்கு உத்தரவு போட்டுள்ளது முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

விமர்சிக்காதீங்க..சமாதானம் செய்த தாமரை! கப்சிப் ஆன 'வடக்கு’ மாஜி! எடப்பாடி பேச்சுக்கு இதுதான் காரணமா?

English summary

Former minister Jayakumar said in a press meet that we did not discuss anything about OPS in the district secretaries meeting chaired by Edappadi Palaniswami. However, according to AIADMK sources, many leaders, including Edappadi Palanisamy, spoke about OPS in this consultation meeting and a discussion was held focusing on OPS.