நீ பாதி.. நான் பாதி.. 50க்கு 50 சான்ஸ்.. சென்னையில் அடுத்த 7 நாள் வானிலை என்ன? தேதி வாரியாக முழுவிபரம்

சென்னை: சென்னையில் இன்று முதல் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு வானிலை நிலவரம் எப்படி இருக்கும் என்ற தகவலை சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த அக்டோபர் இறுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது. அதன்பிறகு ஏற்பட்ட குறைந்த காற்றழுத்தம், காற்றழுத்து தாழ்வு நிலை உள்ளிட்ட காலநிலை மாற்றத்தால் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களுக்கு மழை கிடைத்தன.

அதன்பிறகு வங்கக்கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயலால் வடமாவட்டங்கள் மழை பெற்றன. மேலும் சென்னை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களும் அதிக மழையை பெற்றன. அதன்பிறகு படிப்படியாக மழை குறைந்துள்ளன.

The Zonal Meteorological Center has released the Chennai weather forecast for the next 7 days from today. Accordingly, the sky will be partly cloudy in Chennai today and tomorrow. From December 17 to December 19, the sky will be partly cloudy with light to moderate rain and on December 20 and 21, the sky will be cloudy with moderate rain, according to the Chennai Regional Meteorological Department.