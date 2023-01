இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர்.. கோரிக்கை வைத்த முக்கிய நிர்வாகிகள்.. ‘ஓகே’ சொன்ன ஓபிஎஸ்.. என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நேற்று சென்னையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் முக்கிய கோரிக்கை ஒன்றை வைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினர் தங்கள் வேட்பாளரை அறிவித்த பிறகு நாம் வேட்பாளரை அறிவிக்க வேண்டும் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் கேட்டுக்கொண்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஈரோடு இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் நிலையில், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் களமிறங்கும் நிலையில் அதிமுக இரண்டு பிரிவாக போட்டியிடுவது உறுதியாகியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினர் தேர்தல் வேலைகளைத் தீவிரப்படுத்திய நிலையில், நேற்று ஓபிஎஸ் மாவட்ட செயலாளர்களைக் கூட்டி ஆலோசித்து இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது உறுதி என அறிவித்தார்.

அதிமுகவின் இரண்டு அணிகளையும் ஒன்றிணைத்து ஒரே அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிட வைக்க பாஜக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள் முயன்ற நிலையில், அந்த முயற்சி பலிக்கவில்லை.

இரட்டை இலை ஓபிஎஸ்ஸுக்கா? ஆலோசனை கூட்டத்திற்கே அழைப்பு இல்லையாமே.. 'திகுதிகு' ஈரோடு இடைத்தேர்தல்!

English summary

In the consultation meeting held in Chennai yesterday, it has been revealed that the district secretaries have made an important request to O. Panneerselvam. OPS supporters have asked After Edappadi Palaniswami team announced their candidate, We should to announce the candidate.