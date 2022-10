“புரிய வேண்டியவங்களுக்கு புரியும்”.. டெல்லிக்கு ‘மெசேஜ்’ கொடுத்த எடப்பாடி.. ஷாக் ஆன சீனியர்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நேற்று நடைபெற்ற அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில், பாஜகவை சீண்டும் விதமாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கட்சி நிர்வாகிகள் நம்மிடம் தான் இருக்கிறார்கள், ஓபிஎஸ்ஸை நம்பினால் இங்கு வெற்றி பெற முடியாது என்பது புரிய வேண்டியவர்களுக்குப் புரியும் என எடப்பாடி பழனிசாமி மா.செக்கள் கூட்டத்தில் பேசியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சுமார் கால் மணி நேரம் மட்டுமே பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக பொன்விழா ஆண்டு நிறைவு பொதுக்கூட்டங்கள், திமுகவுக்கு எதிரான செயல்பாடுகள் பற்றிப் பேசியதோடு, கேப்பில், பாஜக பற்றியும் மறைமுகமாக பேசியதாக கூறுகிறார்கள் அதிமுக வட்டாரத்தினர்.

பாஜக கொடி தீ வைத்து எரிப்பு.. மர்ம நபர்கள் அட்டகாசம்.. தென்காசி அருகே பரபரப்பு.. போலீஸ் விசாரணை

English summary

In AIADMK district secretaries meeting held yesterday, reports have surfaced that Edappadi Palaniswami teases BJP. Edappadi Palanisamy said party cadres are with us and Those who need to understand must understand.