நீங்க எம்ஜிஆர் வாரிசு..நீங்களா இப்படி? பாக்யராஜிடம் நேரடியாக கேட்ட ஓபிஎஸ்! ஹோட்டலில் ‘சூப்பர்’ சீன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் எம்.ஜி.ஆர்.ஆல் கலை உலக வாரிசு என அறிவிக்கப்பட்ட இயக்குனரும் நடிகருமான பாக்யராஜ் திடீரென இணைந்துள்ள நிலையில் அவர் இணைவதற்கு முன்னதாக சென்னையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடந்தது என்ன என்பது குறித்த பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

கடந்த சில மாதங்களாகவே அதிமுகவில் உட்கட்சி விவகாரங்களால் கட்சி இரண்டாக பிளவுபட்டு கிடக்கிறது. சொல்லப்போனால் சசிகலா தினகரன் சேர்த்தால் நான்காகவே பிரிந்திருக்கிறது என்று கூறலாம் அந்த அளவுக்கு அதிகார மோதல்களால் சுதிர்ண்டு போனது அதிமுக.

அதிமுகவில் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்காக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தை எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு எழுப்பியதோடு தொடர்ந்து இடைக்கால பொதுச் செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டார். இதனால் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் கடும் அதிருப்தி அடைந்த நிலையில் கட்சியில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டனர்.

English summary

While director and actor Bhagyaraj have suddenly joined forces, there are various reports about what happened in a private hotel in Chennai before his union.