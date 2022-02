நீட் விலக்கு மசோதா.. தமிழகம் தரப்பிலிருந்து இதுவரை எடுத்த முன்னெடுப்புகளும், பின்னடைவுகளும்!

Chennai

சென்னை: நீட் விலக்கு மசோதாவை குடியரசுத் தலைவர் திருப்பி அனுப்பியது முதல் ஆளுநர் அனுப்பியது வரை நடந்தது என்ன?

நீட் தேர்வு கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழகத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த தேர்தல் சமூகநீதிக்கு எதிரானது என கூறி இதற்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பின. இந்த தேர்வுக்கான வினாத்தாள்களை சிபிஎஸ்இ தயாரிப்பதால் மாநில பாடப்பிரிவில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மருத்துவம் எட்டாக்கனியாக இருக்கும் என சொல்லப்பட்டது.

இது தொடர்பாக மாணவர்களும் அரசியல் கட்சிகளும் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர். இந்த நீட்டால் தமிழகத்தில் 30 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டனர். நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழக மாணவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கும் வகையில் சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை சட்டம், தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ மேற்படிப்பு மாணவர் சேர்க்கை சட்டம் என இரு சட்ட மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

