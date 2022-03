தோனி முதல் சிம்பு வரை.. எல்லோரும் இந்த டீ ஷர்ட்டை அணிவது ஏன்? இவ்வளவு விலையா? அப்படி என்ன சிறப்பு?

Chennai

சென்னை: இந்தியாவின் பெரிய பிரபலங்கள் பலர் குறிப்பிட்ட நிறுவனம் ஒன்றின் டீ ஷர்ட்டை அணிந்து பொது இடங்களுக்கு வருவது வைரலாகி வருகிறது. அது என்ன டி ஷர்ட்.. ஏன் இப்படி பலரும் அதை அணிகிறார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

சமீபத்தில் சினிமா விழாக்கள், அல்லது ஸ்போர்ட்ஸ் நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து இருந்தீர்கள் என்றால் அதில் பிரபலங்கள் பலர் Balmain என்ற பெயர் கொண்ட உடையை அணிந்து இருப்பதை பார்த்து இருப்பீர்கள்.

சமீபத்தில் சினிமா விழா ஒன்றில் நடிகர் சிவ கார்த்திகேயன் இந்த உடையை அணிந்து இருந்தார். அதேபோல் நடிகர் சிம்புவும் விழா ஒன்றில் கருப்பு டி ஷர்ட்டில் Balmain என்று பொறிக்கப்பட்ட உடையை அணிந்து இருந்தார்.

