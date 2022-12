அலறவிடும் மாண்டஸ் புயல்.. சென்னையில் பொது போக்குவரத்து நிலை என்ன? பஸ், மெட்ரோ, ரயில்கள் இயங்குமா

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் இன்று இரவு அல்லது நாளை அதிகாலை கரையைக் கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புயல் கரையைக் கடக்கும் நேரத்தில் சென்னையில் பேருந்து, ரயில் உள்ளிட்ட பொது போக்குவரத்துகள் எப்படி இருக்கும் என்பதைப் பார்க்கலாம்.

வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்து எந்தவொரு புயலும் உருவாகாமல் இருந்த நிலையில், இப்போது முதல் புயலாக மாண்டஸ் புயல் உருவாகியுள்ளது. இதனால் வடதமிழகத்தில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது,

இந்தப் புயலானது நேற்று தீவிர புயலாக வலுப்பெற்ற நிலையில் இப்போது மீண்டும் சாதாரண புயலாக வலுவிழந்துள்ளது. மணிக்கு சுமார் 10 கிமீ வேகத்தில் நகர்ந்து வரும் இந்த மாண்டஸ் புயல் சாதாரண புயலாகவே கரையைக் கடக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

11 ஆயிரம் ஊழியர்கள்.. மாண்டஸ் புயலை எதிர்கொள்ள மின்சார வாரியம் தயார்.. அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி

English summary

Mandous cyclone Buses will be stopped only for 4 hours around ECR Roads: Suburban Train and Metro will fucntion as usual despite Mandous cyclone.