நிழல் கூட படக்கூடாதாம்.. அந்த சீட்டையும் விடாம.. ஓபிஎஸ் தடத்தையே துடைத்து எறிய எடப்பாடி பிளான்!

சென்னை : அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளரான எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ் தரப்பினரை ஜென்ம விரோதிகளைப் போல அணுகி வருகிறார். ஓபிஎஸ் தரப்பினர் எந்த வகையிலும் இனி அதிமுகவுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு வேலையைச் செய்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் உட்பட அவரது ஆதரவாளர்களை கூண்டோடு கட்சியை விட்டுத் தூக்கிய எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ் வகித்து வந்த பதவிகளையும் பறித்து தனது ஆதரவாளர்களுக்குக் கொடுத்துள்ளார்.

சட்டமன்றத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களான வைத்திலிங்கம், மனோஜ் பாண்டியன் ஆகியோரின் இருக்கைகளையும் மாற்ற ஈபிஎஸ் தரப்பு சபாநாயகருக்கு கடிதம் கொடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

It has been reported that Edappadi Palaniswami has written to TN Assembly Speaker to change the seats of O.Panneerselvam and his supporters in Assembly.