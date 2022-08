’சார்பட்டா பரம்பரை’ துஷாரா அப்பா யார் தெரியுமா? திமுகவில் இவ்வளவு பெரிய புள்ளியா? லிஸ்டலயே இல்லையே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் 'மாரியம்மா' கேரக்டர் மூலம் தமிழக ரசிகர்கள் மனதில் பெரிய இடத்தை பிடித்த நடிகை துஷாரா தற்போது அடுத்தடுத்து பல படங்களில் நடித்து வரும் நிலையில் அவரது பின்னணி என்ன? அவரது சொந்த ஊர் என்ன? என நெட்டிசன்கள் பலரும் இணையத்தில் தேடி வருகின்றனர்.

நம்முடைய பெருமை சர்வதேச அளவுக்கு போக வேண்டும் - Anbil Mahesh *Politics

இயக்குனர் பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நடிகர் ஆர்யா கதாநாயகனாக நடித்து பெரு வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் சார்பட்டா பரம்பரை. சென்னையின் பாக்சிங் வரலாற்றை கண்முன் நிறுத்துவது போல எடுக்கப்பட்டிருந்த இந்த திரைப்படம் பொருளாதாரத்து ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்று இருந்தது.

இந்த படத்தில் 'மாரியம்மா' என்ற நடிகர் ஆர்யாவின் மனைவி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த துஷாரா விஜயம் தனது அபாரமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்.

அன்று பா. ரஞ்சித் சொன்னது! எஞ்சாயி எஞ்சாமி சர்ச்சை! அறிவு ஓரம்கட்டப்பட்டாரா? உண்மையில் நடந்தது என்ன?

English summary

Actress Dushara, who won a big place in the hearts of Tamil fans with the character of 'Mariamma' in the movie sarpatta parambarai , is currently acting in many films, what is her background? What is his hometown? ; சர்பட்டா பரம்பரை படத்தில் மாரியம்மா கேரக்டர் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்த நடிகை துஷாரா, தற்போது பல படங்களில் நடித்து வருகிறார், அவரின் பின்னணி என்ன? அவன் சொந்த ஊர் எது? என நெட்டிசன்கள் தேடி வருகின்றனர்.