உழைப்பை நம்பும் முகமது சிராஜ்.. ஒருநாள் போட்டிகளில் சாதித்தது எப்படி? பேட்ஸ்மேன்கள் பயப்படுவது ஏன்?

சென்னை: இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் விராட் கோலியின் இமாலய சதம் சுப்மன் கில் அடித்த சதத்தையும், சிராஜ் வீழ்த்திய விக்கெட்டுகளையும் மறைத்துவிட்டது. ஒருநாள் போட்டிகளில் பவர்ப்ளே ஓவர்களின் போது சிராஜின் பந்துவீச்சு ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் மெருகேறி வருவதோடு, பேட்ஸ்மேன்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது என்றே கூறலாம்.

இன்னும் சில மாதங்களில் பும்ராவுக்கு இணையாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வீரராக சிராஜ் உருவெடுப்பார் என்று விமர்சகர்கள் கணித்து வருகின்றனர். சிராஜ் மீதான நம்பிக்கைக்கு காரணம், அவரிடம் இருக்கும் பிரத்யேக ஆயுதங்களும், பந்துவீச்சில் காட்டும் வெரைட்டியும் தான்.

வேகப்பந்துவீச்சை பொறுத்தவரையில் அப் ரைட் சீம், கிராஸ் சீம் மற்றும் வோப்புல் சீம் ஆகியவற்றை பந்துவீச்சாளர்கள் வீசுவார்கள். கிரிக்கெட்டில் பந்தின் தையலை தான் சீம் என்று அழைப்பார்கள். அப்படி பந்தின் தையலை பிடித்து மட்டுமே முகமது ஷமி வீசுவார்.

Mohammed Siraj ran through the Sri Lankan top order with his career-best 4 for 32 in Thiruvananthapuram. He attributed his success to bowling with wobble seam and maintaining the line.