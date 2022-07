விட்டதைப் பிடிக்க ரெடி.. ஆதரவாளர்களிடம் ஓபிஎஸ் கேட்ட ஒரு கேள்வி.. க்ரீன் சிக்னல் - விரைவில் ரிலீஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழகம் முழுக்க சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் திட்டத்தை செயல்படுத்த இருக்கிறார் ஓபிஎஸ்.

டெல்லிக்கு சென்று திரும்பியபோதே தமிழகம் முழுக்க சுற்றுப்பயணம் செல்லும் திட்டத்தோடு தான் வந்தார் ஓபிஎஸ். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமியின் அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளால் அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியாமல் போனது.

இந்நிலையில், சுற்றுப்பயணத் திட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்ய தனது ஆதரவாளர்களுக்கு ஓபிஎஸ் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

O Panneerselvam is going to start a plan to go on a whirlwind tour of Tamil Nadu. OPS has reportedly advised its supporters to make arrangements for the tour programme.