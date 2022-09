’தலைமகனே கலங்காதே..தீர்ப்பு எப்படி வந்தாலும் ஓகே! ஆனால் ‘அது’தான் நமது டார்கெட்! ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ் உறுதி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்படும் நிலையில் தீர்ப்பு எப்படி இருந்தாலும் தங்களது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை திட்டமிட்டபடி மேற்கொள்ள ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் தரப்பு தீவிரமாக இருக்கிறது.

கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி சென்னை வானகரத்தில் அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அவரது ஆதரவாளர்களுடன் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது. இதில் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுசெயலாளராக இபிஎஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

இதனை எதிர்த்து ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்த வழக்கில் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பழனிசாமி தரப்பு ஜூலை 11ல் கூட்டிய பொதுக்குழு செல்லாது ஜூன் 23க்கு முந்தைய நிலை தொடரும் என உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

கேம் ஓவர்? அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் யாருக்கு வெற்றி? ஓபிஎஸ் vs எடப்பாடி.. இன்று ஹைகோர்ட் தீர்ப்பு!

English summary

In the appeal filed by Edappadi Palaniswami against the judgment of the Madras High Court single judge in the AIADMK general committee case, the verdict will be handed down today, regardless of the verdict, the OPS EPS side is determined to carry out their next steps as planned.