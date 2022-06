இபிஎஸ் கைக்கு செல்கிறதா அதிமுக?.. என்ன செய்ய போகிறார் ஓபிஎஸ்.. "3-ல்" எந்த ரூட்டை தேர்வு செய்வார்?

Chennai

சென்னை: அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ்ஸின் முயற்சிக்கு முட்டுக்கட்டையாக அனைத்து வழிகளும் அடைக்கப்பட்டுவிட்டதால் அவர் எந்த மாதிரியான முடிவுகளை எடுப்பார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

அதிமுக பொதுக் குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டம் நாளை வானகரத்தில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த கூட்டத்தில் வைத்து ஒற்றைத் தலைமை குறித்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் பொதுக் குழு கூட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கக் கூடாது என ஆவடி காவல் துறைக்கு ஓபிஎஸ் கடிதம் எழுதியிருந்தார். ஆனால் இந்த கூட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்க முடியாது என ஆவடி காவல் துறையும் கை விரித்துவிட்டது.

