க்ளைமேக்ஸ் இன்று?.. சசிகலா விவகாரத்தில்.. அதிமுகவுக்கு பறந்து வந்த மேலிட உத்தரவு.. அடுத்து என்ன?

சென்னை: கட்சியில் சேர்த்து கொள்வதா? வேண்டாமா? என்பது குறித்த சசிகலா விஷயத்தில் அதிமுக தரப்பில் இன்று ஒரு முடிவு எடுக்கப்படும் என்று நம்பப்படுகிறது..!

கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் சசிகலா என்ற பேரை கேட்டாலே டென்ஷன் ஆனவர்கள் சிவி சண்முகம், கேபி முனுசாமி, ஜெயகுமார், எஸ்.பி.வேலுமணி, தங்கமணி உள்ளிட்ட மாஜிக்கள்தான்.

எடப்பாடி பழனிசாமி சசிகலா பற்றி பேசுகிறாரோ இல்லையோ, இவர்கள் மட்டும் சசிகலாவை அதிக அளவு விமர்சித்து கொண்டே இருந்தனர்.. இப்போது இந்த மாஜிக்கள் அத்தனை பேரும் சைலண்ட் மோடுக்கு சென்று விட்டதாக தெரிகிறது.

ஏக்கங்கள் நிறைவேறும்.. எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும் சரி.. எல்லாவற்றையும் முறியடிப்பேன்.. சசிகலா

English summary

What is the position of the BJP on the Sasikala issue, Will Sasikala be included in the AIADMK