பலவீனத்தையே பலமாக மாற்றி சாதித்த சச்சின் எங்கே? ஒரே மாதிரி பந்தில் ஓயாமல் அவுட்டாகும் கோலி எங்கே?

சென்னை: விராட் கோலிக்கு அப்படி என்னதான் பிரச்னை? "சதம் எல்லாம், சாமி வதம் செய்வது போல" என வலம் வந்தவருக்கு இப்போது ஏற்பட்டுள்ள பிரச்னைதான் என்ன?

2011 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி.. இந்தியா வென்ற பின், சச்சினை தோளில் தூக்கிக் கொண்டு இந்திய அணி வீரர்கள் மைதானத்தை சுற்றிக்கொண்டு ஆரவாரத்துடன் வருவார்கள். அதில் சச்சினை தூக்கிய தோளிகளில் ஒன்று மட்டும் மாறாமல் கடைசி வரை நடந்து வரும். இறுதியாக சச்சினை இறக்கிவிட்டு, அந்த வீரர் பேசும் வார்த்தைகள் தான் இவை:

"24 வருடங்களாக இந்திய கிரிக்கெட்டை தோளில் சுமந்தவரை இப்போது நாங்கள் சுமந்துள்ளோம்.." அந்த வீரரின் பெயர் விராட் கோலி.

இதில் சச்சின் விட்டுச்செல்லும் இடத்திற்கு தான் வருவதையும் விராட் கோலி மறைமுகமாக உலக கிரிக்கெட்டுக்கு அறிவிப்பார் என்று பொருள் எடுத்த விமர்சகர்களும் உண்டு. அன்றில் இருந்து 2019 வரை விராட் கோலி தொட்டதெல்லாம் தங்கம் தான்.

English summary

What is the real problem for Virat Kohli? Why he doesn't playing like Sachin Tendulkar? His biggest problem is his ego.