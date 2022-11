விசாரணை வளையத்தில் "சுற்றிவரும்" விஐபிகள்.. ஆறுமுகசாமி, அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய விசாரணை அறிக்கை அப்டேட்!

Chennai

சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மர்ம மரணம் தொடர்பான ஆறுமுகசாமி ஆணைய விசாரணை அறிக்கை மற்றும் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு தொடர்பான அருணா ஜெகதீசன் விசாரணை அறிக்கைகளின் மீது இன்னும் வேகமாக தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.

ஜெயலலிதாவின் மரணம், தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு ஆகியவற்றின் முறையே விசாரிப்பதற்காக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் ஆறுமுகச்சாமி மற்றும் அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் தனித்தனி விசாரணை ஆணையங்கள் அமைக்கப்பட்டன. இரண்டும் கமிஷனும் தங்களின் ரிப்போர்ட்டை அரசிடம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், சமீபத்தில் தமிழக சட்டப்பேரவையிலும் அந்த அறிக்கைகள் தாக்கல் செய்தது திமுக அரசு.

ஆறுமுகச்சாமி கமிசனை பொறுத்தவரை, சசிகலா உள்ளிட்ட சிலரை குற்றவாளிகள் என அடையாளம் காட்டி அவர்களிடம் அரசு விசாரணை நடத்தி முடிவுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என பரிந்துரைத்திருந்தது.

English summary

Demands have been raised for the Tamil Nadu government to act more quickly on the Arumugasamy Commission inquiry report on the mysterious death of former Chief Minister Jayalalithaa and the Aruna Jagadeesan commission inquiry reports on the Thoothukudi firing.