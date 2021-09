நீட் கோச்சிங் பெயரில் கல்லா கட்டும் வியாபாரிகளுக்கு வேட்டு... ஏ.கே.ராஜன் குழு அளித்த பரிந்துரை..!

Chennai

சென்னை: நீட் கோச்சிங் என்ற பெயரில் கல்லா கட்டி வரும் வியாபாரிகளுக்கு வேட்டு வைக்கும் வகையில் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஏ.கே.ராஜன் குழு பல்வேறு பரிந்துரைகளை தமிழக அரசுக்கு முன் வைத்துள்ளது.

நீட் கோச்சிங் கட்டணமாக ரூ.10,000-ல் தொடங்கி 5 லட்சம் ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படுவது குறித்த விவரத்தை விலாவாரியாக அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்றுள்ளது இந்த குழு.

இதனிடையே நீட் தேர்வு தொடர்பாக ஏ.கே.ராஜன் குழு அளித்த அறிக்கையின் முக்கிய சாரம்சத்தை பார்க்கலாம்..

English summary

AK Rajan Committee finds NEET Useless and their report also said that Tamil Nadu would go down in the rank among states in the Medical and Health Care system.