மீட்டிங் தான் இல்ல.. எல்லா மேட்டரும் மோடி காதுக்கு போயிருச்சு.. தனியாக சந்திக்காததன் காரணம் இதுதானா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பிரதமர் மோடி, எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் உடனான தனிப்பட்ட சந்திப்புகளைத் தவிர்த்தாலும், தமிழக பாஜக நிர்வாகிகள் மூலம் கள நிலவரம் குறித்து விரிவாக ஆலோசித்து, சில அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை வந்த பிரதமர் மோடி, அதிமுகவில் இரு அணிகளாக செயல்பட்டு வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரை தனியாகச் சந்திக்காமல் திரும்பிச் சென்றது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

பிரதமர் மோடி ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ்ஸை விமான நிலையத்தில் பார்த்துப் பேசினாலும், தனியாக நேரம் ஒதுக்கிச் சந்திக்கவில்லை. ஓபிஎஸ்ஸிடமாவது 10 நிமிடங்கள் பேசினார், எடப்பாடி பழனிசாமியும் அவ்வளவு நேரம் கூட பேசவில்லை.

சரியாக மோடி சென்னையில் இருக்கும்போது.. ஓபிஎஸ் கொடுத்த முதல்பக்க பேப்பர் விளம்பரம்.. இதுதான் மேட்டரா!

Despite avoiding personal meetings with O. Panneerselvam and Edappadi Palaniswami, it is reported that PM Modi has discussed the field situation of ADMK in detail with BJP executives and given some instructions.