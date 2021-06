பெட்ரோல், டீசல் விலையை எப்போ குறைப்பீங்க.. மடக்கிப் பார்த்த "அக்ரி".. பிடிஆர் போட்ட பொளேர் பதில்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான வாட் வரி எப்போது திறக்கப்படும் என்பது பற்றி தமிழ்நாடு நிதித் துறை அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சட்டசபையில் இன்று விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சட்டசபை தேர்தலையொட்டி திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் பல்வேறு முக்கிய வாக்குறுதிகளை வழங்கி இருந்தது.

அதில் ஒரு வாக்குறுதி ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு பெட்ரோல் விலையில் லிட்டருக்கு 5 ரூபாய் குறைக்கப்படும், டீசல் விலையில் லிட்டருக்கு 4 ரூபாய் குறைக்கப்படும் என்பதாகும்.

English summary

PTR Palanivel Thiagarajan speech on Tamil Nadu Petrol diesel price: Finance minister PTR Palanivel Thiagarajan says petrol and diesel prices will get reduced once after financial issues solved in Tamil Nadu.