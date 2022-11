Chennai

சென்னை: ரூபி மனோகரனுக்கு எதிரான அனைத்து ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளையும் நிறுத்தி வைப்பதாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை தெரிவித்துள்ளது.. அதாவது காலையில் செய்யப்பட்ட சஸ்பெண்ட், மாலையில் ரத்தாகிவிட்டது.. ஒரே நாளில் என்ன நடந்தது? ஏன் இந்த திடீர் குழப்பம்?

ரூபி மனோகரன்... காங்கிரஸ் கட்சியில் இவர் சீனியர்.. தொழிலதிபர்.. நாங்குநேரி எம்எல்ஏ.. கேஎஸ் அழகிரியின் நெருக்கமானவராக முதன்முதலாக அரசியலில் அறியப்பட்டவர்.. இன்று, அதே கேஎஸ் அழகிரிக்கு எதிரியாக களத்தில் நின்று, அவருக்கே டஃப் கொடுத்து கொண்டிருப்பவர்.

சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த காங்கிரஸ் உட்கட்சி தேர்தலில் நாங்குநேரி தொகுதிக்குட்பட்ட 2 வட்டாரத் தலைவர்கள் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டார்கள்.. அதாவது, ஏற்கெனவே பொறுப்பில் இருந்தவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்ட நிலையில், அவர்களை மாற்றியதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

என் ஆசையில மண்ணை அள்ளி போட்டுட்டாங்க.. ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு.. புலம்பிய காங்கிரஸ் ரூபி மனோகரன்

