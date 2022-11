மாண்புமிகு அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்! அறிவிப்பு எப்போது? திடீரென எழுந்த கேள்வி! சட்டென வந்த பதில்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நாளை உங்களுக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட இருக்கிறதே.. எப்போது அமைச்சராக போகிறீர்கள். அது தொடர்பான அறிவிப்பு எப்போது வரும்" என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், அதற்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலளித்துள்ளார்.

மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் பேரனும் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் மகனுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தற்போது திமுகவின் இளைஞரணி செயலாளராக உள்ளார். கட்சி தாண்டி திரைத்துறையிலும் உதயநிதி தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நடைபெற்ற கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் அவர், உதயநிதி சட்டமன்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களின்போது தமிழகம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

இந்திய துணை கண்டத்தின் வரலாறு தமிழ் மண்ணில் இருந்து எழுதப்படட்டும்..முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

When will Udhayanidhi Stalin be given ministerial post When are you going to be a minister? DMK MLA and actor Udhayanidhi Stalin has responded to reporters' questions as to when the announcement will be made.