சல்லி சல்லியா உடையும் எடப்பாடி பிளான்.. பண்ருட்டியாருக்கு செம போஸ்டிங் ஏன் தெரியுமா.. என்னது பாஜகவா?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.. மீண்டும் புதிய பொறுப்பில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளார்.. இரண்டும் ஒரே கட்சியில் நடந்துள்ளது.. இரண்டும் ஒரே நாளில் நடந்துள்ளது.. இந்த நீக்கமும் + பொறுப்பும் இருவேறு விவாதங்களை அரசியல் தளத்தில் உருவாக்கி வருகிறது.

மூத்த அரசியல் தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பண்ருட்டிராமச்சந்திரனை அதிமுகவில் இருந்து நீக்குவதாக அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவின் அரசியல் ஆலோசகராக இன்று முதல் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஓபிஎஸ் அறிவித்துள்ளார்.. இந்த அறிவிப்புக்கு ஒத்துழைப்பு தரும்படியும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்!

நாடே இல்லாத 'ராஜாவுக்கு’ 9 மந்திரிகள்.. பந்தாடப்பட்ட பண்ருட்டி.. ஓபிஎஸ்ஸை கிண்டல் செய்த ஜெயக்குமார்!

English summary

Where is the AIADMK internal conflict going and What is the reason for giving posting to Panruti Ramachandran