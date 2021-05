மூச்சுவிட சிரமப்படும் சென்னை.. ஆக்சிஜன் பெட் வசதி.. இப்போது எங்கு காலியாக உள்ளது.. நிஜ நிலவரம்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்திலேயே சென்னையில் தான் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு மிகப்பெரிய அளவில் உச்சம் பெற்றுள்ளது. இதனால் நோயாளிகள் பலர் சிகிச்சை பெறுவதற்கு மருத்துவமனைகளில் பெட் கிடைக்காமல் அவதிப்படுகிறார்கள். நோயாளிகள் சிலர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஆம்புலன்சிலேயே உயிரிழப்பதும் சென்னையில் அதிகரித்து வருகிறது.

குறிப்பாக ஆக்ஸிஜன் வசதி உள்ள பெட் கிடைப்பது என்பது மிகவும் கடினமாக உள்ளது. தற்போதைய நிலையில் சென்னையில் சில தனியார் மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே ஆக்ஸிஜன் பெட் வசதி உள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆக்ஸிஜன் பெட் வசதி என்பது இப்போது வரை எங்கும் காலியாக இல்லை.

https://stopcorona.tn.gov.in/beds.php என்ற இணையதளத்தில் தமிழகஅரசு, தமிழகத்தில் எந்த மருத்துவமனைகளில் எவ்வளவு பெட் வசதி காலியாக உள்ளது. எங்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் பெட் வசதி தற்போது இருப்பில் உள்ளது, எங்கெல்லாம் ஐசியு பெட் வசதிகள் உள்ளது என்ற தகவலை பகிர்ந்து வருகிறது.

English summary

Chennai has the highest number of corona infections in Tamil Nadu. Thus many of the patients suffer from not getting oxygen bed in the hospitals to get treatment.