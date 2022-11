அடுத்த வெடி.. எடப்பாடிக்கு ஷாக் கொடுத்த புகழேந்தி ‘அந்த 2 மாஜிக்கள் யார்?’ முன்னாள் ஐ.ஜிக்கு கேள்வி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 2019ஆம் ஆண்டு ஐஜி பொன்.மாணிக்கவேல், சிலை கடத்தலில் 2 அமைச்சர்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதாகச் சொன்னாரே, அவர்கள் யார் யார் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இடையே மோதல் நிலவி வரும் சூழலில், இரு தரப்பினரும் மாறி மாறி கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளையும் சுமத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு சிறப்பு அதிகாரியாகப் பணியாற்றிய பொன்.மாணிக்கவேல் 2019ஆம் ஆண்டு குற்றம்சாட்டிய 2 அமைச்சர்கள் யார் என வெளிப்படையாக தெரிவிக்க வேண்டும் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தீவிரமடையும் பருவமழை.. செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறப்பால் சென்னைக்கு பாதிப்பு? துரைமுருகன் விளக்கம்

English summary

In the context of conflict between OPS and EPS in AIADMK, both sides are making harsh accusations at each other. In this case, Pugazhendhi asks Pon.Manickavel, who are the 2 ministers involved in idol smuggling during Edappadi Palaniswami's regime.