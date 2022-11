ஆளுநருக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்த அடி; சட்டரீதியாக வெற்றிபெற்ற ஸ்டாலின்! - 6 பேர் விடுதலை சொல்வது என்ன?

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: 'ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கின் குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்வதில் அதிகாரம் யாருக்கு?' என்ற நீண்டகால கேள்விக்கு உச்சநீதிமன்றம் கடந்த மே 18 ஆம் தேதி பேரறிவாளனை விடுதலை செய்ததன் மூலம் பதில் கொடுத்தது.

மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் நிரம்பிய தமிழக சட்டப்பேரவையில் அமைச்சரவை கூடி நிறைவேற்றிய தீர்மானத்துக்கு மதிப்பளிக்காமல் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி மௌனம் காத்துவந்தார். 'அவரது மௌனம் சட்டத்துக்குப் புறம்பானது' எனக் கூறி நீதிமன்றம் சென்றது தமிழக அரசு.

'நியமன பதவியில் இருக்கும் ஓர் ஆளுநர், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்குக் கட்டுப்பட வேண்டும்' எனத் தொடர்ந்து திமுக தனது வாதத்தை முன்வைத்தது. எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோதும் சரி, ஆளும்கட்சியாக வந்து ஆட்சிப் பொறுப்பில் அமர்ந்தபோதும் சரி, இந்த நிலைப்பாட்டில் அக்கட்சி உறுதியாக உள்ளது.

English summary

Who has the power to acquit the convicts Rajiv Gandhi assassination case?' The Supreme Court answered the long-standing question by acquitting Perariwalan on May 18. With this acquittal, the court confirmed that no one can control the power of the state government's cabinet.