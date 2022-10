பஞ்சாப் மகன்.. கர்நாடக மருமகன்.. இந்தியாவை அடிமைப்படுத்திய பிரிட்டனையே ஆளப்போகும் ரிஷி சுனக் யார்?

Chennai

சென்னை: பிரிட்டன் பிரதமர் தேர்தலுக்கான போட்டியில் இருந்து பொன்னி மார்டாண்ட் விலகியதை தொடர்ந்து பிரதமராக பதவியேற்க இருக்கும் இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக் யார் என்ற முழு விபரத்தை பார்ப்போம்.

ரிஷி சுனக் கடந்த 1980 ஆம் ஆண்டு மே 12 ஆம் தேதி பிரிட்டனின் சவுதாம்ப்டன் நகரத்தில் பிறந்தவர். இவரது பெற்றோர் யாஷ்விர் மற்றும் உஷா சுனக் இந்திய - ஆப்பிரிக்க பின்புலத்தை கொண்டவர்கள்.

கென்யா நாட்டில் பிறந்த இவரது தந்தை யாஷ்விரின் பின்புலம் ஒருங்கிணைந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாநிலத்தை சார்ந்தது. ரிஷி சுனக்கின் தந்தை வழி மூதாதையர்கள் பிறந்த இடம் தற்போது பாகிஸ்தானின் குஜ்ரான்வாலாவில் உள்ளது.

English summary

Let's see the full details of Rishi Sunak, Who is Indian origin who will be sworn in as the Prime Minister of Britian.