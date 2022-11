எலான் மஸ்கின் “ரைட் ஹேண்ட்”.. ட்விட்டரை ஆளப் போகும் சென்னை இளைஞர் - யார் இந்த ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணன்?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உலகின் நம்பர் ஒன் கோடீஸ்வரரான எலான் மஸ்க் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கி அதன் சிஇஓ உள்ளிட்ட முக்கிய அதிகாரிகளை பணி நீக்கம் செய்த நிலையில், சென்னையை சேர்ந்த ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணனுக்கு ட்விட்டரில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறார்.

இந்தியாவை சேர்ந்த ட்விட்டர் சி.இ.ஓவான பராக் அகர்வால், நிறுவனத்தின் தலைமை சட்ட வல்லுநர் விஜயா கட்டே உள்ளிட்டோரை எலான் மஸ்க் பணியிலிருந்து நீக்கினார்.

அவர்களுடன் ட்விட்டரில் பணியாற்றி வந்த ஏராளமான ஊழியர்கள் எலான் மஸ்க் வருகைக்கு பின் பணியிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டு உள்ளார்கள். அதே நேரம் தனக்கு நெருக்கமான புதிய வட்டத்தை எலான் மஸ்க் உருவாக்கியுள்ளார்.

English summary

The world's number one billionaire Elon Musk bought the Twitter and sacked key executives including its CEO. Let us know about the Sriram Krishnan from Chennai is associated with musk in twitter.