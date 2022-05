கடுகடுத்த ஸ்டாலின்.. "அடிமைகள்" + டி.ஆர் பாலுவை கேளுங்க.. சிக்கலில் 2 புள்ளிகள்?.. தடதடக்கும் கோட்டை

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நாலாபக்கமும் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு சிக்கல்கள் கூடி வரும் நிலையில், திமுகவுக்கு உள்ளிருந்தே சில சீனியர்களால் தர்மசங்கடங்கள் ஏற்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது..!

திமுக என்ன செய்தாலும் அதை விமர்சிக்க அதிமுக காத்திருக்கிறதோ இல்லையோ, பாஜக எந்நேரமும் ரெடியாகவே உள்ளது.

கண்டனம், விமர்சனங்கள் மட்டுமல்லாமல், போராட்டம், முற்றுகை என அடுத்த லெவலுக்கும் தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு வருகிறது தமிழக பாஜக.

"டி.ஆர். பாலுதான் மெயின்".. போட்டு கொடுத்த ஆர்.எஸ். பாரதி.. அதிர்ந்து போன அறிவாலயம்.. என்னாச்சு!

English summary

Who is that two DMK senior leaders and will mk Stalin take action against them ஆர்எஸ் பாரதி, கேஎன் நேரு இருவரும் மீண்டும் சர்ச்சையாக பேசி வம்பில் சிக்கி கொண்டுள்ளனர்