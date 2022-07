"ஜார்ஜ்" ஞாபகம் இருக்கா.. அவரை காணோமாமே.. வலை வீசிய சிபிஐ.. கசிந்தது சீக்ரெட்.. அப்ப குட்கா விசாரணை?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: குட்கா வழக்கு விசாரணையை சிபிஐ தீவிரப்படுத்தி வரும் நிலையில், முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரி ஜார்ஜ் குறித்த முக்கிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

பொதுவாக முந்தைய ஆட்சி கால ஊழலை, ஆளும் தரப்பு விமர்சிப்பதும், அது தொடர்பான நடவடிக்கையை எடுப்பதும் வழக்கம்.

ஆனால், கடந்த அதிமுக ஆட்சி வித்தியாசமானது.. ஆட்சியில் இருக்கும்போத, அதுவும் அமைச்சராக பொறுப்பில் இருந்தபோதே, ஊழல் விவகாரத்தில் சிக்கி, பாஜக, அதிமுகவுக்கே ஷாக் தந்தவர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்.

6 ஆண்டுகளில் புதிய தொழில்கள் எண்ணிக்கை 15,000 சதவீதம் அதிகரிப்பு: பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

English summary

Who is this George, where is he and Gutkha investigation gets serious குட்கா வழக்கில் ஜார்ஜ்ஜிடம் சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்படுமா என தெரியவில்லை