பொன்னியின் செல்வன் கிளப்பிய சர்ச்சை! வந்து விழும் பரபர கருத்துகள்.. யார் இந்த இராஜராஜ சோழன்!

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பி உள்ள நிலையில், யார் அந்த ராஜராஜ சோழன் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

சோழர்கள் குறித்து 1950களில் தொடர்கதையாக வெளியான வரலாற்றுப் புனைவு தான் பொன்னியின் செல்வன். அதன் பின்னர் 5 பாகங்களாக இது புத்தகமாக வெளியானது.

இதைத் திரைப்படமாக்கும் முயற்சியில் எம்ஜிஆர் தொடங்கி பல்வேறு கலைஞர்களும் முயன்றனர். இறுதியில் இப்போது மணிரத்தினம் இயக்கத்தில் இரண்டு பாகங்களாக இந்தப் படம் வெளியாகி உள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் 2ம் பாகமும் இப்படி இருந்தால் கடும் விளைவைச் சந்திப்பீர்கள் - கெளதமன் எச்சரிக்கை!

English summary

Raja Raja Chola is one of the most powerfull king in Chola dynasty: All things to know about Raja Raja Chola.