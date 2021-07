கார்த்தி சிதம்பரம், ஜோதிமணி.. யாருக்கு சான்ஸ்? தமிழக காங்கிரஸ் தலைமைக்கு இளம் தலைவர்..தலைமை திட்டம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையில் விரைவில் அதிரடி மாற்றங்கள் இருக்கும், தலைவர் பதவிக்கு இளம் தலைமுறையை சேர்ந்த ஒருவர் நியமிக்கப்படுவார் என்கிறது கதர்ச் சட்டை வட்டாரம்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் அகில இந்திய தலைவராக ராகுல் காந்தி இருந்தபோது அனைத்து மாநிலங்களிலும் இளைஞர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் தரவேண்டும், பொறுப்புகள் வழங்க வேண்டும் என்பதில் தீவிரம் காட்டினார்.

ஆனால் மத்திய பிரதேசத்தில் அவர் பெரிதும் நம்பிய இளம் தலைமுறையைச் சேர்ந்த ஜோதிராதித்ய சிந்தியா பாஜகவுக்கு தாவியதும் ராகுல் காந்தி மனம் வெறுத்துப் போனார்.

Congress new President in Tamil nadu: Many young leaders including Karti Chidambaram is on the race to get Congress President post in Tamil nadu, as party leadership is thinking to appoint an youth icon to counter Tamil nadu BJP.