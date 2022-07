"விடமாட்டேன்".. கர்ஜித்த ஸ்டாலின்.. வசமாக சிக்கும் "தாமரை".. ஆட்டம் காணும் மேலிடம்.. யார் அது?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுக கூடாரமே பரபரத்து காணப்பட, அடுத்த ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்க போகிறதாம் திமுக.. இதனால், அரசியல் களம் மேலும் அனல் அடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டது.

திமுக ஆட்சி அமைத்தவுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக அமைச்சரவையில் உள்ள அமைச்சர்களின் ஊழல் விபரங்கள் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சாரங்களின்போது உறுதியளித்தார்.

தேர்தலில் அளித்த வாக்குறுதிபோல் அடுத்தடுத்து முன்னாள் அமைச்சர்கள் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனைகளை துவக்கினர்.

English summary

Who will be the next AIADMK person to get involved in corruption allegations and whats dmk govts next plan அதிமுகவில் அடுத்ததாக ஊழல் புகாரில் சிக்கும் நபர் குறித்த தகவல் வட்டமடிக்கிறது