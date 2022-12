ஐயப்ப மாலை போட்டிருக்கீங்க.. துபாய் ஹோட்டலில் நடந்த உண்மைய சொல்லுங்க! அண்ணாமலைக்கு காயத்ரி கேள்வி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: துபாய் ஹோட்டலில் என்னை பற்றி 150 பேர் முன்னிலையில் கேவலமாக பேசினீர்களே அது குறித்த உண்மையை இனியாவது சொல்லுங்கள் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையிடம் கட்சியிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பாஜகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம், காசி தமிழ் சங்கமம் தொடங்கி தற்போது வரை பாஜகவை கேள்வி எழுப்பி கொண்டே வருகிறார். இடையில் அவர் 6 மாத காலத்திற்கு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். அவர் வகித்த கட்சி பதவியும் தற்போது இசையமைப்பாளர் தீனாவுக்கு வழங்கப்பட்டுவிட்டது.

இந்த நிலையில் அண்ணாமலை குறித்து மீண்டும் ஒரு ட்வீட் போட்டு பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளார். இந்த ட்வீட்டில் அண்ணாமலையிடம் சரமாரி கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.

அண்ணாமலை சொல்வது எவ்வளவு பெரிய கேவலம் தெரியுமா? கடுகடுக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்!

English summary

BJP Gayathri Raghuram tweet that She is supporting with Alisha Abdulla and Why Annamalai keep silence on my issue that is he spoke rubbish about Gayathri in Dubai hotel in front of 150 persons?