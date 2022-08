மாட்டிறைச்சி பிரியாணி- எஸ்சி ஆணையத்தின் அதிரடி உத்தரவுக்கு காரணமான ஆம்பூர் பிரியாணி திருவிழா

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: அரசு நடத்தும் பிரியாணி திருவிழாக்களில் மாட்டிறைச்சியை தவிர்க்கக் கூடாது என மாநில ஆதிதிராவிடர், பழங்குடி ஆணையம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆம்பூர் பிரியாணி விழாவில் மாட்டிறைச்சி தொடர்பாக ஏற்பட்ட சர்ச்சை காரணமாக ஆதி திராவிடர் பழங்குடி ஆணையம் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரில் புவிசார் குறியீடு பெறும் நோக்கில் கடந்த மே 13,14,15 ஆகிய மூன்று நாட்களில் ஆம்பூர் பிரியாணி திருவிழா 2022 நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. இந்த திருவிழாவில் 20-க்கும் மேற்பட்ட பிரியாணி வகைகள் மற்றும் 30 - க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

உணவு திருவிழாக்களில் பீஃப் பிரியாணி கட்டாயம்! தமிழக ஆதிதிராவிடர் பழங்குடியினர் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு

English summary

Tamil Nadu state commission for scheduled caste and scheduled tribes said there should not be any kind of discrimination.